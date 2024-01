Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2023 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als eine Million Gäste auf dem Jungfraujoch begrüsst. Im neuen Jahr 2024 könnte nun gar das Rekordjahr 2019 übertroffen werden. Der Start in die Wintersaison war gemessen an der Gästezahl zudem so gut wie noch nie.

04.01.2024 12:30