Zu den Plänen am Eigergletscher kritisch äusserte sich unter anderem die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz in einem Mitwirkungsbericht. Von einer «Salamitaktik» ist darin die Rede, wie das Schweizer Fernsehen SRF vor einigen Tagen berichtete. Mit der Inbetriebnahme der V-Bahn im Jahr 2019 sei die Kapazität bereits stark erhöht worden, von einem weiteren Ausbau sei damals keine Rede gewesen.