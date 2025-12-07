Gleichzeitig begrüsst die Jungpartei gemäss Communiqué, dass das ausgehandelte Vertragspaket «die wirtschaftlichen Beziehungen zur wichtigsten Handelspartnerin der Schweiz vertieft». Weil sie das Paket dennoch «in zentralen Punkten kritisch» bewerte, stellte sie eine Reihe an Forderungen an das Parlament - darunter eine wirksame Schutzklausel sowie die Ablehnung des erweiterten Kündigungsschutzes.