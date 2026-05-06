Am Donnerstag wollen die Hamburger ihre detaillierten Quartalszahlen vorstellen; Eckdaten sind allerdings schon seit knapp zwei Wochen bekannt. Demnach hat sich der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im ersten Quartal halbiert unter anderem wegen kräftigem Wettbewerbsdruck und einem Streik im Werk in Lüneburg. Der Aktienkurs stand zuletzt kräftig unter Druck. Seit Ende 2025 gab der Börsenwert des Unternehmens um fast 30 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro nach.
Das Unternehmen ist in der Hand der Familie des 1968 verstorbenen Unternehmensgründers Friedrich Jungheinrich. Sie hält die Stammaktien. Diese machen 53 Prozent aller Anteile des Gabelstapler-Herstellers aus. Die im MDax gelisteten Vorzugsaktien des Unternehmens befinden sich zum Grossteil im Streubesitz./lew/zb
(AWP)