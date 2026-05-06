Die Finanzchefin des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich streicht nach wenigen Monaten im Amt die Segel. Der Aufsichtsrat und Frau Heike Wulff hätten sich «im besten Einvernehmen» darauf verständigt, das Vorstandsmandat von Frau Wulff nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Wulff war erst zu Jahresbeginn auf den Posten gerückt. Ihr Vertrag läuft nach Angaben des Unternehmens noch bis zum 1. Mai 2027. Ihre Aufgaben soll aber bereits nun Jungheinrich-Chef Lars Brzoska interimistisch übernehmen, bis die Nachfolge geklärt ist.