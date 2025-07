Der Kurs brach bis auf 35,20 Euro ein, berappelte sich dann aber ein Stück weit. Am späten Mittag notierten die Papiere mit 38,24 Euro noch gut fünf Prozent im Minus. Die Aktien waren in den vergangenen Monaten aber auch stark gelaufen in Erwartung einer Konjunkturbelebung Deutschlands durch die geplanten Milliardeninvestitionen des Bundes in Infrastruktur und Rüstung. Für 2025 steht daher trotz des Kursknicks vom Donnerstag noch ein Anstieg von rund 45 Prozent auf dem Kurszettel.