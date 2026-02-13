Die IG Metall bezeichnete das Ergebnis als substanziell, hält die Schliessung des Werks jedoch weiterhin für einen Fehler. «Wir sprechen bei Jungheinrich in Lüneburg nicht über einen Sanierungsfall, sondern über die Aufgabe einer profitablen Produktion», sagte Lennard Aldag von der IG Metall Celle-Lüneburg. «Die Entscheidung war nicht durch akute wirtschaftliche Zwänge getrieben, sondern Teil einer strategischen Neuausrichtung des Konzerns.»