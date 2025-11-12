Das Umsatzwachstum im dritten Quartal von 3,9 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro übertraf die Schätzungen. Grundlage dafür war unter anderem das Neugeschäft: Der Auftragseingang stieg um 5,4 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro. Per Ende September hatte Jungheinrich mit fast 1,5 Milliarden Euro in etwa so viele Aufträge in den Büchern wie ein Jahr zuvor. Nach Steuern stand in den drei Monaten bis Ende September ein Verlust von 65 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 71 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.