Das Unternehmen werde mit drei russischen Finanzinvestoren in abschliessende Verhandlungen über die Veräusserung sämtlicher Anteile an der russischen Tochter Jungheinrich Lift Truck eintreten. Der Verkauf würde das Ende von Jungheinrichs Geschäft in Russland bedeuten. Eine verbindliche Vereinbarung werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen erwartet, hiess es weiter.