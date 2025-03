Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt trotz der konjunkturellen Schwäche überraschend zuversichtlich auf das laufende Jahr. Chancen böten sich durch die nach wie vor intakten und sich weiter verstärkenden globalen Trends in der Intralogistik, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts in Hamburg mit. Die vom Vorstand ausgegebenen Zielspannen für Auftragslage, Umsatzes und operativen Gewinn liegen dabei tendenziell über den Markterwartungen. Die Aktie zog an.