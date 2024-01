Unsicheres Umfeld im 2024

Das neue Jahr habe in einem unsicherem Umfeld begonnen, heisst es mit Blick in die Zukunft. Dies sowohl geopolitisch - mit den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine - als auch wirtschaftlich - mit einer möglichen Abschwächung der Konjunktur und möglichen Zinssenkungen. Trotz der Unsicherheiten gehe die Bank aber davon aus, 2024 ein vergleichbares Ergebnis wie 2023 zu erreichen.