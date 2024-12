Lauber will dazu beitragen, die Arbeitsmethoden des Rates effizienter zu gestalten. Nach den Diskussionen in den vergangenen Jahren wird er während seiner Präsidentschaft einige neue Ansätze testen. «Wir werden nicht um die Notwendigkeit herumkommen, die Ressourcen dort zu konzentrieren, wo der Rat die grösste Wirkung erzielen kann», erklärte er. Denn die Zunahme der Menschenrechtsverletzungen in der Welt bringe die Arbeitsbelastung an ihre Grenzen.