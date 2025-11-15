Verabschiedet wurde an der Delegiertenversammlung eine Resolution zur Uno-Klimakonferenz COP30, die derzeit in Belém im brasilianischen Amazonas-Gebiet stattfindet. Die Juso kritisieren darin «das Scheitern der internationalen Klimapolitik», die seit drei Jahrzehnten von den Interessen sogenannter fossiler Konzerne, von Greenwashing und der Dominanz des globalen Nordens geprägt sei.