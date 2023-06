In einer zweiten Resolution prangert die Juso "die hetzerische und rassistische Rhetorik der Rechten gegen Menschen auf der Flucht" an und die "unwürdigen Aufnahmebedingungen in der Schweiz". Es sei "unmenschlich und ignorant, beim Sterben auf dem Mittelmeer wegzuschauen", während Superreiche in U-Booten die Schlagzeilen dominierten, sagte Juso-Präsident Nicola Siegrist gemäss der Mitteilung.