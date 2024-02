Der Lieferando-Betreiber Just Eat Takeaway will seine Geschäfte im laufenden Jahr weiter auf Vordermann bringen. Er hat sich dafür mehr vorgenommen als erwartet. Fragen wirft derweil der weiter strauchelnde Verkaufsprozess für die schwierige US-Tochter Grubhub auf. Die Aktien von Just Eat Takeaway gerieten unter Druck.

28.02.2024 11:14