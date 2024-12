In Palermo auf Sizilien neigte sich der Prozess gegen ein noch prominenteres Kabinettsmitglied dem Ende zu: Dort beriet ein Gericht abschliessend darüber, ob Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini wegen seines harten Vorgehens gegen Mittelmeer-Flüchtlingen ins Gefängnis muss. Die Staatsanwaltschaft verlangte sechs Jahre Haft. Der Vorsitzende des kleineren Koalitionspartners Lega will aber auf jeden Fall Minister bleiben. Bei einer Verurteilung will er in Berufung gehen.