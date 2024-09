Das organisierte Verbrechen erzielt nach Angaben von Eurojust schätzungsweise rund 139 Milliarden Euro im Jahr in der EU. Mehr als Dreiviertel aller kriminellen Banden in der EU sind in mehreren Ländern aktiv. Das neue Justiz-Netzwerk will dafür sorgen, dass Ermittler schneller und flexibler eingreifen können.