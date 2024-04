Seine Arbeit will der neue Justizminister am Leitsatz «Zäme goht's besser» ausrichten. Die Schweiz lebe von der Bereitschaft der politischen Kräfte, aufeinander zuzugehen, sagte Jans am Dienstag in Bern vor den Medien. «Erst diese Bereitschaft hat uns Sicherheit und Freiheit gebracht.»