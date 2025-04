Konkret verzeichneten die im Verband Suissedigital zusammengeschlossen Mitglieder im Mobilfunk ein Wachstum von 1,8 Prozent auf insgesamt rund 3,3 Millionen Abos, wie es in einem Communiqué vom Dienstag hiess. Die Anzahl Breitbandanschlüsse ist mit einem Plus von 2,7 Prozent am stärksten gewachsen auf 1,8 Millionen Abonnements. Im Fernsehgeschäft schrumpfte die Zahl der Abonnenten derweil um 1,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen.