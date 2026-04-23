Konkret verzeichneten die im Verband Suissedigital zusammengeschlossen Mitglieder im Mobilfunk ein Wachstum von 1,1 Prozent auf insgesamt rund 3,32 Millionen Abos, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag hiess. Die Anzahl Breitbandanschlüsse ist dagegen um 0,9 Prozent auf 1,79 Millionen Abonnements geschrumpft. Im Fernsehgeschäft sank die Zahl der Abonnenten derweil um satte 3,8 Prozent auf rund 1,94 Millionen.
Trotzdem steckten die Verbandsmitglieder weiterhin Geld in die Vernetzung der Schweiz. Jährlich fliesse rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau der Fest- und Mobilfunknetze.
Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Der Verband zählt laut den Angaben rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen. Diese versorgen laut den Angaben über drei Millionen Schweizer Haushalte mit Radio, TV, Internet und Telefonie.
sta/jb
(AWP)