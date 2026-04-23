Konkret verzeichneten die im Verband Suissedigital zusammengeschlossen Mitglieder im Mobilfunk ein Wachstum von 1,1 Prozent auf insgesamt rund 3,32 Millionen Abos, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag hiess. Die Anzahl Breitbandanschlüsse ist dagegen um 0,9 Prozent auf 1,79 Millionen Abonnements geschrumpft. Im Fernsehgeschäft sank die Zahl der Abonnenten derweil um satte 3,8 Prozent auf rund 1,94 Millionen.