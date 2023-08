Mögliche wirtschaftliche Impulse seien ein zentrales Thema bei der Klausurtagung am kommenden Dienstag und Mittwoch im brandenburgischen Meseberg, sagte Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. Beispielsweise werde in Kürze das sogenannte Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beschlossen. Dieses umfasst milliardenschwere Steuerentlastungen vor allem für kleine und mittelständische Firmen. Es sei jetzt die richtige Zeit, um in Deutschland zu investieren.