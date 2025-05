Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles kommen die grossen deutschen Rückversicherer teuer zu stehen. Weltmarktführer Munich Re bezifferte seine Belastung bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag auf 1,1 Milliarden Euro. Seine kleinere Konkurrentin Hannover Rück verbuchte Schäden von 631 Millionen Euro. Die Chefs der beiden Dax-Konzerne halten trotz der Schäden an ihren Gewinnzielen für 2025 fest. Für die Aktien der Rückversicherer ging es aber deutlich abwärts.