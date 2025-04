Die Massnahmen hätten «einen weltweiten Schock ausgelöst», sagte Bonta weiter. Trump möge sich selbst für einen «grossartigen Geschäftsmann» halten - seine Zölle seien aber «wirklich schrecklich für die Wirtschaft». Er behaupte zwar, sie sendeten ein Signal an die internationale Gemeinschaft - «doch in Wahrheit sind es die Amerikanerinnen und Amerikaner, die die Last tragen».