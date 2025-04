Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom will laut Medienberichten wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump Klage einreichen. «Die rechtswidrigen Zölle von Präsident Trump verursachen Chaos bei kalifornischen Familien, Unternehmen und unserer Wirtschaft - sie treiben die Preise in die Höhe und bedrohen Arbeitsplätze», hiess es in einer Mitteilung des Demokraten, aus der mehrere US-Medien übereinstimmend zitierten, darunter «Politico» und die «Los Angeles Times». «Wir setzen uns für amerikanische Familien ein, die es sich nicht leisten können, dass das Chaos weitergeht.»