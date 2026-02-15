Stoltenberg warnt vor Doppelmoral in der Nato

Für Jens Stoltenberg, der als künftiger Leiter der Sicherheitskonferenz vorgesehen ist, muss die Nato sich auch hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit klar positionieren und eine «Doppelmoral» vermeiden. Die Mitgliedsstaaten müssten klar Stellung beziehen, sobald das Völkerrecht verletzt werde, «unabhängig davon, wo und von wem», sagte der amtierende norwegische Finanzminister und frühere Nato-Generalsekretär. Eine der Herausforderungen sei der Konflikt im Nahen Osten im Vergleich zur Ukraine. «Es gibt enorme Unterschiede, aber es geht um Souveränität und die Achtung des Völkerrechts.»