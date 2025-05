Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas glaubt nicht, dass Russland an Friedensverhandlungen mit der Ukraine in der Türkei interessiert ist. «Sie bombardieren immer noch die Ukraine. Wenn sie an Frieden interessiert wären, könnten sie sofort damit aufhören», sagte die Estin am Rande eines Demokratiegipfels in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.