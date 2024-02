Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat unbeeindruckt auf die Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zur Nato-Beistandspflicht reagiert. «Ich denke, was der Präsidentschaftsbewerber in Amerika sagt, soll vielleicht auch einige der Alliierten aufwecken, die nicht so viel getan haben. Hoffentlich werden wir alle mehr tun und gemeinsam sind wir stärker», sagte die Regierungschefin des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes am Montag nach einem Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Tallinn. Auch Metsola betonte, die europäischen Staaten müssten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und eine klare Botschaft senden, dass Europa stark genug sei, sich zu verteidigen - «unabhängig davon, wer die nächste amerikanische Regierung führen wird».

12.02.2024 21:10