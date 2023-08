Frankreich ist eines der Länder mit den meisten privaten Swimmingpools in Europa, und die Nachfrage hat während der Corona-Pandemie noch angezogen. Nun aber bremsen Beschränkungen für die Nutzung von Pools in Regionen mit grosser Trockenheit nach Angaben des Verbands der Schwimmbadbranche (FPP) den Boom, wie die Zeitung "Les Échos" am Mittwoch berichtete. Neben der Inflation und weiteren Auswirkungen des Ukrainekriegs täten diese Beschränkungen der Branche am meisten weh, sagte FPP-Präsident Stéphane Figueroa.

16.08.2023 12:56