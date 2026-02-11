Noch bis 2028 will Orlopp die kompletten Jahresgewinne in dieser Form den Aktionären zugutekommen lassen. Zusammen mit den steigenden Gewinnen soll dies das Geldhaus für Anleger so attraktiv machen, dass sie ihre Commerzbank-Aktien lieber behalten, als sie an die italienische Unicredit zu verkaufen. Im Ringen mit der Grossbank aus Mailand gibt es seit Monaten keine Bewegung. Zwar sind die Italiener mit gut 26 Prozent inzwischen der grösste Aktionär der Commerzbank und haben über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile.