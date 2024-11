Ohio

Amtsinhaber Sherrod Brown (Demokrat, 71 Jahre) sieht sich in dem Bundesstaat mit 11,8 Millionen Einwohnern - etwa so viele wie Baden-Württemberg - ebenfalls mit einer schweren Aufgabe konfrontiert: Der Vorsitzende des Bankenausschusses im Senat tritt gegen den Autohändler Bernie Moreno (Republikaner, 57 Jahre) an. Browns Siege in den vergangenen drei Senatsabstimmungen seit 2006 sind zunehmend knapper ausgefallen.