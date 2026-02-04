Bei Novo Nordisk läuft unterdessen ein tiefgreifender Umbau. Vorstandschef Doustdar, der seit August 2025 an der Spitze steht, hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt den Abbau von rund 9.000 Stellen angekündigt. Der Manager hat daneben die Entwicklung neuer Medikamente zum wichtigsten Ziel erklärt. Grosse Hoffnungen setzt er auf die Wegovy-Pille, die in den USA Ende 2025 zugelassen wurde. Hier gebe es bereits 170.000 weitestgehend neue Verwender der Tablette, sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Allerdings ist Konkurrent Lilly mit einer eigenen Abnehmtablette bereits dicht auf den Fersen - der Konzern hofft auf grünes Licht in den USA in den nächsten Monaten.