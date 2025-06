US-Präsident Trump hatte zuvor eine «vollständige und umfassende» Waffenruhe verkündet, die den zwölf Tage andauernden Konflikt beenden sollte. Der Ankündigung waren offenbar Vermittlungsbemühungen der USA und Katars vorausgegangen. Der Konflikt war in den vergangenen Tagen eskaliert. Die USA hatten sich mit dem Abwurf von bunkerbrechenden Bomben auf iranische Atomanlagen am Luftkrieg beteiligt. Der Iran griff daraufhin einen US-Luftwaffenstützpunkt an.