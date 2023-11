Die Angriffe der israelischen Armee könnten bis zur Feuerpause vor allem im umkämpften Norden des Gazastreifens intensiviert werden, hatte der israelische Militärsprecher Richard Hecht am Donnerstag angekündigt. Der Einsatz werde so lange andauern, bis die Armee von der israelischen Regierung angewiesen werde, die Kämpfe einzustellen. Auch das UN-Nothilfebüro berichtete am Freitagmorgen, dass Israel die Angriffe aus der Luft, am Boden und zur See mit Stand Nachmittag des Vortags intensiviert haben soll.