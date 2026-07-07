In Südkorea wurde die Entscheidung für den deutschen Bieter auch als strategische Wahl interpretiert. «Trotz aller Anstrengungen (...) konnten wir die Barriere, die das Nato-Bündnis darstellt, nicht überwinden», erklärte Hanwha Ocean in einer ersten Stellungnahme. Südkorea ist kein vollwertiges Nato-Mitglied, gilt jedoch als wichtiges Partnerland der Militärallianz im Indopazifik. Präsident Lee Jae Myung nimmt in Ankara erstmals seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr persönlich an einem Nato-Gipfel teil.