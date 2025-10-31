China fordert «korrekten» Blick

Xi sagte laut offiziellen Angaben, dass das Treffen mit Carney eine Möglichkeit sei, die chinesisch-kanadischen Beziehungen wieder auf einen gesunden Pfad zu bringen. Er habe betont, dass China und Kanada sich gegenseitig auf «korrekte» Weise betrachten sollten, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.