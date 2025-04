Nach dem Sieg seiner liberalen Partei bei der Parlamentswahl in Kanada hat Premierminister Mark Carney klar Position gegen die aggressive Politik von US-Präsident Donald Trump bezogen. «Amerika will unser Land, unsere Ressourcen, unser Wasser», warnte Carney in seiner Siegesrede in Ottawa. Dies seien keine leeren Drohungen. «Präsident Trump versucht uns zu brechen, damit Amerika uns besitzen kann - aber das wird niemals passieren».