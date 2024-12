Sie begründete ihren Schritt mit Meinungsverschiedenheiten mit Ministerpräsident Justin Trudeau. «In den vergangenen Wochen waren Sie und ich uns uneinig über den besten Weg für Kanada», schrieb Freeland in einem Brief an Trudeau, der auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlicht wurde. Freeland, die als eine von Trudeaus engsten Verbündeten im Kabinett galt, war auch stellvertretende Regierungschefin.