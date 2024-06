Wie auch andere grosse Notenbanken hat die Bank of Canada ihre Geldpolitik in den vergangenen Jahren stark gestrafft. Mit den hohen Zinsen sollte die ausufernde Inflation unter Kontrolle gebracht werden. Weil die Inflation mittlerweile wieder in Richtung des Ziels von zwei Prozent falle, sei eine restriktive Ausrichtung nicht weiter erforderlich, erklärten die Währungshüter.