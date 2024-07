Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins wieder gesenkt. Er wurde erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 Prozent reduziert, wie der Zentralbankrat nach seiner Sitzung am Mittwoch in Ottawa mitteilte. Analysten hatten den Schritt erwartet. Es war die zweite Zinssenkung in Folge.