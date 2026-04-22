Allerdings machte Warsh deutlich, dass er eine Reihe von Änderungen in der Entscheidungsfindung der US-Zentralbank als notwendig erachte, darunter auch einen neuen Rahmen für den Umgang mit der anhaltend hohen Inflation. Zudem sieht er eine neue Art der Kommunikation mit der Öffentlichkeit als notwendig an. Konkrete Details nannte Warsh jedoch kaum und wich Fragen zur kurzfristigen Zinsentwicklung aus.