Die Nitrochemie ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Technologie- und Rüstungskonzerne Rheinmetall und Ruag MRO. Rund 100 Millionen Franken sollen in das Ausbauprojekt in Wimmis investiert werden. Es entstehen rund 50 neue Arbeitsplätze, wie die kantonale Direktion für Inneres und Justiz am Donnerstag mitteilte.