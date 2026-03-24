Die Nettoinvestitionen liegen mit 504,7 Millionen um 108,4 Millionen unter dem Budget 2025. Sie können vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Angesichts der guten Zahlen noch mehr zu investieren hält Bärtschi nicht für sinnvoll, denn der Kanton müsse die Grossprojekte auch «zu Boden bringen können». Diese seien sehr ressourcenintensiv.