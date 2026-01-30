Das Regierungsstatthalteramt hat aus Sicht des Kantons die Photovoltaik-Anlage «zu Recht als umweltverträglich beurteilt». Die Montsol AG müsse Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen umsetzen. Auch mit Blick auf das Orts- und Landschaftsbild hat der Kanton keine Bedenken, denn auf dem Hügel befänden sich bereits technische Infrastrukturen. Die geplante Anlage führe ausserdem auch nicht zu übermässigen Blendwirkungen.