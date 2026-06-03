Gemäss Mitteilung folgt dann bis Januar 2027 die offizielle Bewerbung für die Objektstandorte. Im Frühjahr 2027 teilt der Kanton mit, welche Standorte an wen vergeben wurden. In der Folge haben jene Interessenten, die den Zuschlag erhalten haben, eine Frist von einem Jahr für die Planung und Einreichung des Bauprojektes. Nach Erhalt der Bewilligung müssen die Bauarbeiten dann innert zwei Jahren beginnen, sofern keine Einsprachen eingegangen sind.