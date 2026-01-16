Mit dieser Massnahme sollen die Risiken nach dem Brand in der Neujahrsnacht in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, «so weit wie möglich» reduziert werden. Die Kantone Wallis, Genf und Waadt hatten zuvor ebenfalls beschlossen, pyrotechnische Gegenstände in Restaurants und Bars zu verbieten. Freiburg entschied sich für den Status quo, will die Situation aber aufmerksam beobachten.