Im konkreten Fall geht es um einen Gastronomie- und Hotelleriebetrieb, der 2021 mehrere Tranchen an Härtefallgeldern vom Kanton Luzern erhalten hat. Zwar wies das Unternehmen am Ende des Jahres einen geringen Verlust aus, dennoch forderte der Kanton eine Rückzahlung als Gewinnbeteiligung. Eine Beschwerde dagegen hiess das Kantonsgericht teilweise gut und passte den Betrag leicht nach unten an, stützte jedoch die Rückforderung an sich. Das Unternehmen zog darauf vor Bundesgericht, das den Entscheid das Kantonsgericht nun bestätigte.