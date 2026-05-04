So kann der Kanton etwa eine Sonderuntersuchung beantragen, die Einberufung einer Generalversammlung verlangen und ist besser vor einem sogenannten «Squeeze-out» geschützt. Dabei kann eine Mehrheitsaktionärin oder ein Mehrheitsaktionär die übrigen Aktionäre aus einer Gesellschaft drängen, etwa im Zuge einer Fusion.