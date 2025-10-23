Seit dem Frühjahr 2025 hätten sich die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA aufgrund der Einführung neuer, sogenannter «reziproker» Zölle deutlich verschlechtert. Diese Zölle wurden im April 2025 zunächst auf zehn Prozent festgelegt und am 7. August 2025 auf 39 Prozent erhöht, womit die Schweiz zu einem der am stärksten belasteten westlichen Länder wurde.