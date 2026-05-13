Der Kanton stehe verschiedenen Herausforderungen gegenüber, etwa die finanziellen Auswirkungen von Sparmassnahmen des Bundes, demografische Entwicklungen sowie steigende Ausgaben in der Bildung und der Gesundheit. Die Rating-Agentur bescheinigt dem Kanton gemäss Mitteilung trotzdem eine hohe Widerstandsfähigkeit. Die finanzielle Lage werde gestützt durch eine robuste Steuerbasis, vorsichtige Ausgabenplanung und das Massnahmenpaket 2024.