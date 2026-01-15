Ein weiteres Thema in der Verwaltung ist die Digitalisierung staatlicher Serviceleistungen. Dabei werden immer mehr Dienststellen einbezogen. So entwickelt das Amt für Handelsregister und Notariate zusammen mit dem Seco sowie den Kantonen Luzern und Zürich ein neues Onlineportal, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.