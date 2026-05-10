Ablehnung in der SVP-Fraktion

Die Vorlage wurde im Kantonsrat von den Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SP-Grüne-GLP unterstützt. Bei der Schlussabstimmung kündigte der einzige Vertreter der EDU das Ratsreferendum an und wurde dabei von der SVP-Fraktion unterstützt. Kritisiert wurde die Ungleichbehandlung der verschiedenen Familienmodelle oder ein Bürokratiemonster, das mit dem Gesetz geschaffen werde.